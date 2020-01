Dainik Bhaskar Jan 12, 2020, 05:01 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रविवार को सचिन तेंदुलकर के साथ ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। कैफ ने पोस्ट में खुद को सुदामा और सचिन को भगवान श्रीकृष्ण बताया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कैफ की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा- ‘‘दोस्ती तो दिल से होती है। उसमें कभी अमीरी-गरीबी नहीं होती, तभी तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी प्रासंगिक है।’’

कैफ को क्रिकेट जगत में बेस्ट फील्डर के तौर पर काफी सराहा जाता है। उन्होंने 16 साल के करियर में कई यादगार कैच और रन आउट किए हैं। 13 जुलाई 2018 को कैफ ने संन्यास की घोषणा की थी। कैफ ने 2003 नेटवेस्ट ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार शतकीय पारी खेली थी। इसके दम पर भारत ने वह सीरीज अपने नाम की थी।

