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ऑस्ट्रेलियाई चुनौती के लिए शमी तैयार:भारतीय गेंदबाज ने कहा- IPL में शानदार परफॉर्मेंस से दबाव दूर हुआ, हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास

सिडनी3 मिनट पहले
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टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैच में 20 विकेट अपने नाम किए थे। फिलहाल शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली शृंखला की तैयारियों में जुटे हैं।

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। फिलहाल खिलाड़ी क्वारैंटाइन में रह कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा है कि IPL में शानदार प्रदर्शन की वजह से अब वह राइट जोन में हैं। यूएई में हुई लीग में उनके प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी सीरीज से पहले बिना दबाव के तैयारी करने में मदद की।

शमी में IPL में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैच में 20 विकेट अपने नाम किए थे। इसमें किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ डबल सुपर ओवर में किया गया उनका ओवर भी शामिल है, जहां उन्होंने एक ओवर में 5 रन डिफेंड कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

फिटनेस और बॉलिंग पर बहुत काम किया
BCCI टीवी के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब मैं बिना किसी दबाव के आने वाली सीरीज की तैयारी कर रहा हूं। मुझ पर कोई भरी बर्डन नहीं है। मैं विश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन के दौरान अपनी फिटनेस और बॉलिंग पर बहुत काम किया। मुझे पता था कि देर से ही, लेकिन IPL का आयोजन होगा। इसलिए मैंने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी।

मेरा फोकस टेस्ट मैचों पर
उन्होंने कहा कि हम यहां एक लंबे टूर पर हैं। हमारा दौरा व्हाइट बॉल के साथ शुरू होगा। उसके बाद हमें पिंक बॉल टेस्ट खेलना है। फिर हम रेड बॉल से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। ऐसे में मैं रेड बॉल के साथ अपनी लाइन लेंथ और सीम मूवमेंट पर काम कर रहा हूं। मेरा पूरा फोकस टेस्ट मैचों पर है।

वॉर्नर-स्मिथ की वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा
पिछले दौरे पर डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की गैर-मौजूदगी में भारत ने 2-1 से टेस्ट शृंखला अपने नाम की थी। इस बार दोनों की वापसी से ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने चुनौती पेश करेगी। शमी ने कहा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी हो या टीम, हम उसे हराने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पास 140 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से बॉल फेंकने वाले गेंदबाज हैं। यहां तक की हमारे रिजर्व बॉलर्स भी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी की तो जरूरत होती है। आपको हर टीम में ऐसा पेस अटैक देखने को नहीं मिलेगा।

विदेशी दौरे पर हमारा प्रदर्शन शानदार
शमी ने कहा कि टीम के इंडिया की फास्ट बॉलिंग यूनिट ने विदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भी हमने अच्छ किया है। हमने लगभग हर विदेशी दौरे पर 20 से ज्यादा विकेट लिए हैं। टीम के अंदर हमारी इसी प्रतिस्पर्धा ने हमें सक्सेसफुल बनाया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल

मैचतारीखवेन्यू
1st ODI (डे नाइट)27 नवंबरसिडनी
2nd ODI (डे नाइट)29 नवंबरसिडनी
3rd ODI (डे नाइट)2 दिसंबरकैनबरा
1st T20 ( नाइट)4 दिसंबरकैनबरा
2nd T20 (नाइट)6 दिसंबरसिडनी
3rd T20 (नाइट)8 दिसंबरसिडनी
1st Test (डे नाइट)17-21 दिसंबरएडिलेड
2nd Test26-30 दिसंबरमेलबोर्न
3rd Test07-11 जनवरीसिडनी
4th Test15-19 जनवरीब्रिस्बेन
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