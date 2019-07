मोहम्मद शमी की जगह भुवनेश्वर कुमार को दी गई जगह

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शमी ने लिए थे 5 विकेट

Dainik Bhaskar Jul 09, 2019, 04:53 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया। उनकी जगह पर भुवनेश्वर कुमार को टीम में जगह दी गई। जबकि टूर्नामेंट में भुवी के मुकाबले शमी का प्रदर्शन कहीं ज्यादा अच्छा रहा है। शमी ने जहां टूर्नामेंट के चार मैचों में 14 विकेट लिए हैं, वहीं भुवनेश्वर कुमार पिछले 6 मैचों में 7 विकेट ही ले सके हैं। श्रीलंका के खिलाफ हुए आखिरी लीग मैच में भी शमी को बाहर बैठाया गया था। वहीं सेमीफाइनल की प्लेइंग इलेवन में शमी का नाम ना देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्यादातर लोगों को इस फैसले के पीछे की वजह समझ नहीं आई। कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना था कि विराट ने दोस्ती निभाने के लिए ऐसा किया, तो कई लोगों ने इसके पीछे भुवी के मुकाबले शमी की खराब बैटिंग और आखिरी ओवर में ज्यादा रन लुटा देने को वजह बताया।

#INDvNZ

Shami after not included in the team pic.twitter.com/kdSqsUyYDC — HK (@HkHaryanvi) July 9, 2019

Arun Lal - Kohli the reason behind dropping Shami and taking Pandya is ?



Kohli - to maintain the balance



AL - How ?



Kohli - Bumrah n Bhuvi will create pressure and then Pandya will come n release it..



so it'll be a balanced situation #INDvNZ #SemiFinal1 — Arun LoL (@dhaikilokatweet) July 9, 2019

Shami after taking 13 wickets in 3 games and still getting replaced by Bhuvi. #indiavsNewzealand pic.twitter.com/U2uW7MaczK — Dev (@thatswhattisaid) July 9, 2019

Aaj kohli ne shami aur Kuldeep Yadav ko nhi khila ke MY(muslim yadav) combination ka mithak toda hai 😂😂😂😂#INDvNZ — vishal (@vishal15111022) July 9, 2019

#INDvNZ

NZ won the toss & chose to bat first

No Shami.... pic.twitter.com/o622Q7zcuP — arunprasad (@Cinephile05) July 9, 2019

#INDvNZ #sacredgames2



When Shami is playing good but Bhuvi is fit pic.twitter.com/xkItFWJDpk — Aritra Biswas (@bongalii) July 9, 2019

Someone please explain why Bhuvneshwar gets picked ahead of Shami #INDvNZ pic.twitter.com/wiGkHrNyB6 — 🐬 (@Most__Ardently) July 9, 2019

🇮🇳

After taking so many wickets, Shami didn't get a place in Playing 11. OKAY#CWC19 — Sayed Abdul kalam (@SLN_AbdulKalam) July 9, 2019

Mohammed shami would have been in playing XI had he changed his name to Mahadev Swami #CWC19 #INDvNZ — Tanmay.G (@tanmaygupta21) July 9, 2019

Very bad decision for including Me. Shami. Team would have been more balanced including Shami in place of DK — Bikasendu Bhattacharyya (@BikasenduB) July 9, 2019

The best captain on the earth, has dropped shami from the team, expecting better excuses from cuties to defend him this time. #NZvIND — ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) July 9, 2019