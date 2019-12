धोनी ने पहला अंतरराष्ट्रीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में खेला था

धोनी पहले वनडे मैच में खाता खोले बगैर रनआउट हो गए थे

Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 01:45 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे कर लिए। साल 2004 में उन्होंने इसी दिन गांगुली की कप्तानी में बांग्लादेश के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। उन्हें टीम में लाने का श्रेय सौरव गांगुली को ही दिया जाता है, जिसके बाद आगे चलकर वे खुद भी भारतीय टीम के कप्तान बने। इस क्रिकेटर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी-20 मैच खेले, इस दौरान तीनों फॉर्मेट में कुल 17,266 रन बनाए और 829 शिकार भी किए। धोनी के 15 साल पूरे होने का जश्न उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर भी मनाया और उनसे जुड़ी यादों को शेयर किया।

भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में धोनी के फैंस हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पर #DHONIsmCelebrationBegins ट्रेंड करता रहा और लोग उन्हें लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। एक फैन ने लिखा कि धोनी सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है। कई फैन्स ने उन्हें बेस्ट कप्तान, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट फीनिशर, सुपर कूल कैप्टन और भी कई नामों से संबोधित करते हुए उनके नेतृत्व में टीम को मिली कामयाबियों का जिक्र किया।

धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते तीनों बडे़ खिताब

धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। वे आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान भी हैं। उन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैम्पियन्स ट्रॉफी जीता था। उन्हीं की कप्तानी के दौरान टीम इंडिया पहली बार आईसीसी टेस्ट और वनडे रैंकिंग में नंबर वन पोजिशन पर भी पहुंची थी। आईपीएल में वे चेन्नई सुपरकिंग्स फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करते हैं, और अपनी कप्तानी में टीम को तीन टाइटल और दो चैम्पियन्स लीग टी20 ट्रॉफी जितवा चुके हैं।

15Years Of Dedication.

15Years Of Hardwork.

15Years Of Struggle.

15Years Of Passion.

15Years Of Love.

15Years Of Glorious Year of "MAHENDRA SINGH DHONI"💙



Thank you @msdhoni For Being My Inspiration!🙏🦁#LoveYouThala❤️ #15YearsOfDhonism pic.twitter.com/pjzfugCARj — Vinoth (@mahivinoth12) December 23, 2019

A Small Town boy From TT To Become One of the India’s Most Successful Captain



Fulfill the Dreams of Indians after 28 Years



Then Become



Only Captain in the World Who Won All 3 ICC Trophies 🏆



MS Dhoni 🦁 #15YearsofDHONIsm pic.twitter.com/5NhXV780xq — À B H Ï Ś H È K (@ItxAbhi27) December 23, 2019

Thank You Dhoni for teaching us to never lose hope in negative situations and successively inspiring us to be better 🙏🏻#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/iJk925FaAb — Pranjal™ ❤️ (@Offl_MSDian) December 22, 2019

Gambhir on Dhoni in recent interview



"A Lot of Captains will come and go but it will be very difficult to brrak the Captaincy records set By @MSDhoni" 🔥#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/EokiW0S30O — DHONIsm™ ❤️ (@DHONIism) December 22, 2019

MS Dhoni is not just a name it's an emotion❤#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/dSK9gWnzU1 — Bappa Samui (@bappamsdian) December 22, 2019

While the Indomitable Aus side has the best Captain, Best Keeper, Best Finisher of all time in terms of Stats... Ind has Produced the righteous competitor to all the blocks in the Name of MS DHONI 😎!! 15 Years Down The Line, What an Illustrating career!!



#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/fUBfau0X6w — ∆ (@HelicopterShott) December 22, 2019

A leader is made from the defeats and a Hero rises from the ashes. ❤️💪



A Leader and a Hero for the nation 😍❤️#DhonismCelebrationBegins pic.twitter.com/7t4CktgI7n — DHONIism 2.0™ (@DHONIism_) December 20, 2019

A street name in madurai ,TamilNadu named as DHONI 😍



Craze Level 👌



PROUD TO BE A MSDHONI FAN 🔥#DhonismCelebrationBegins pic.twitter.com/3d3NdJCsMS — ஆத்ரேயாடா🔥 | ˢᵒᵒʳᵃʳᵃⁱ ᵖᵒᵗᵗʳᵘ (@Athreyadaw_01) December 20, 2019

In history msd is my king

In geography msd is my world

In maths msd is my solution

In science msd is my oxygen#DHONIsmCelebrationBegins pic.twitter.com/gyDsLyta0r — вιgιℓ νιиσ (@VinoTamizhanda) December 20, 2019

This Craze of MS DHONI is Unmatchable for Ages 🙌🔥



RT if you are Proud MS Dhoni Fan 🤗#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/u0ZALO98XW — Sharukh 𝐌 𝐒 𝐃 (@sharukhMSD) December 22, 2019

This Signature 6 From Mahi Last Till My Death.....



DHONI 🔥🔥🔥....#15YearsofDhoni pic.twitter.com/fGOwfQtc9j — ViNaYaK KaViN (@Vinayakkavin1) December 23, 2019

One Man ❤

Uncountable Achievements 🔥

Infinite Memories 😍



MAHENDRA SINGH DHONI 💞#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/6ziakKPW54 — DHONIsm™ ❤️ (@DHONIism) December 23, 2019

When it's about team player

First person who comes in my mind is THALA#15YearsOfDhonism #Dhoni pic.twitter.com/QK3Tewi9d7 — Hemanth Satya (@hemanthkalk) December 23, 2019

In WC,Match Abonded Due To Rain...Fans Were Shouting MSD MSD...he was sleeping...Then Ravi Shastri Showed MS Jersey ♥️



These Kinda Things Happens only for #Dhoni !🔥#15YearsOfDHONIsm pic.twitter.com/3KJKx2YpaF — Troll CSK Haters™ (@CSKFansArmy) December 22, 2019

In 2009, Dhoni was named as the captain of ICC World Test XI and ICC World ODI XI teams.#15YearsofDhonism pic.twitter.com/rpvYSlspua — Sharukh 𝐌 𝐒 𝐃 (@sharukhMSD) December 22, 2019

You say captain,I hear Dhoni

You say finisher,I hear Dhoni

You say Wicket-keeper,I hear Dhoni

You say Cricket,I hear Dhoni

You say god,I hear Dhoni

#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/fvZgncy20f — Ayan Das (@AyanDas14042668) December 22, 2019

#15YearsOfDhonism

From Kollywood to Bollywood



Ask any celebrity about their favorite Cricketer then their answer will unanimously be M S DHONI 😎 @msdhoni



The only guy who made Superstars go bonkers like typical fanboys ❤️ pic.twitter.com/9aMlYsUgmk — Harißh Naidu Pßpk (@HarihNaiduPpk1) December 22, 2019

#15YearsofDhoni #OnThisDay in 2004, MS Dhoni made his International debut for India in ODIs (against Bangladesh at Chittagong).



Is this the Greatest moment of MS Dhoni's career? 👇pic.twitter.com/E9CmJCPhUl — Cricketopia (@CricketopiaCom) December 23, 2019

2018 - IPL, Padmabhushan, 10K ODI runs, 800 dismissals

2019 - MOS in Australia

2020 - ???????

(33)



15 Years Of mah'E'nd'R''A' Singh Dhoni#15YearsOfDhonism pic.twitter.com/k9MlhS2kOn — DHONIsm™ ❤️ (@DHONIism) December 23, 2019