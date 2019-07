एमएस धोनी ने पत्नी और बेटी के साथ 38 वां जन्मदिन मनाया, पंत और पंड्या भी साथ दिखे

रोहित शर्मा ने कहा, हैप्पी बर्थडे, बस में काटेंगे केक

शनिवार को भारत ने वर्ल्ड कप के लीग राउंड में श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया

भारत-न्यूजीलैंड मुकाबला 9 जुलाई को मैनचेस्टर में, 11 जुलाई को बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड का मैच

Dainik Bhaskar Jul 07, 2019, 01:01 PM IST

खेल डेस्क. एमएस धोनी ने अपना 38 वां जन्मदिन पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ मनाया। साक्षी ने इंस्टाग्राम पर जश्न से लेकर केक काटने की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत भी दिखे। हार्दिक पंड्या ने भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे माही भाई। आपके साथ बिताए हुए हर दिन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया मेरा रोल मॉडल बनने के लिए।"

क्या बोलूं यार..हैप्पी बर्थडे, बस में केक काटेंगे : रोहित शर्मा



श्रीलंका से जीतने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस से बात की। इसी दौरान रोहित शर्मा को धोनी के जन्मदिन पर कुछ कहने के लिए कहा गया था। तब उन्होंने जवाब दिया, "क्या बोलूं यार, बर्थडे में क्या बोला जाता है... हैप्पी बर्थडे, यही तो बोला जाता है। कल हमारा ट्रेवेल डे है। हम नहीं जानते कि मैनचेस्टर जा रहे हैं या बर्मिंघम। बस में ड्राइव के दौरान केक काटेंगे। आपको फोटो भी भेजेंगे।"

Is there anyone as candid and funny as @ImRo45? Here's what he had to say when asked about a message for Birthday Boy @msdhoni 😄😁 #TeamIndia #CWC19 #SLvIND pic.twitter.com/aCD23hgKts — BCCI (@BCCI) July 6, 2019

Wishing @msdhoni all the very best in life. Luck , Love and Success #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/3RrlbgtJJB — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 7, 2019

First played together in Bangladesh in 2004 & shortly saw him announce his arrival against Pak at Vizag when he scored 148, hasn’t looked back since and the legend of MS Dhoni has only grown by the year. Wishing a once in a lifetime player and captain , #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/nlPGj1Xord — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 7, 2019

Many happy returns of the day mahi bhai! God bless you ⁦@msdhoni⁩ #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/slB9AfIGXQ — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) July 6, 2019

Happy birthday mahi bhai . Thank u for always being there as a mentor as a brother as a friend. Have more success in life always🤗🤗 @msdhoni pic.twitter.com/X35YD12h9u — Rishabh Pant (@RishabPant777) July 7, 2019