सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया

धोनी को गुप्टिल ने डायरेक्ट थ्रो पर आउट किया, पवेलियन लौटने का वीडियो वायरल

यूजर्स का दावा, पवेलियन लौटते वक्त धोनी रो रहे थे

Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 04:13 PM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत बाहर हो गई। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया। धोनी का रन आउट होना मैच का बड़ा टर्निंग प्वॉइंट माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आउट होने के बाद जब धोनी पवेलियन लौट रहे थे, उसी दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि धोनी रो रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो को देखकर लिखा, हम हार तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपको रोते हुए नहीं देख सकते।



गुप्टिल के डायरेक्ट थ्रो पर आउट हुए धोनी

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर फेल रहा। टीम का स्कोर जब 47.5 ओवर में 208 रन था तब धोनी का साथ दे रहे जडेजा आउट हो गए। जडेजा के आउट होने के बाद धोनी ने अगले ही ओवर में फर्गुसन की पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा। इसके बाद तीसरी गेंद पर दो रन लेने के प्रयास में रनआउट हो गए। उन्हें गुप्टिल ने डायरेक्ट थ्रो पर पवेलियन भेज दिया।

धोनी के वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

"आपको पता है कि एमएस धोनी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 1.25 बिलियन लोग अभी भी विश्वास करते हैं।"

"यह वो इंसान है जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता है। आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे।"

"इन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, हम धोनी को रोते हुए कभी नहीं देख सकते हैं, इससे हमारा दिल दुखता है"

"धोनी ने रो दिया, जब देखा कि भारत वर्ल्ड कप हार रहा है, इस इंसान को रोकर सबको रुला दिया। हम सब जानते हैं कि अगर धोनी आउट नहीं होते तो फिर से 2011 की तरह मैच जीतते। आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे।"

"धोनी ने हमेशा प्रेरणा दी है, इन्हें देखकर मत रोईए।"

Dhoni crying after knowing that india is loosing wc with his wicket

This thing made all of us cry.We know if this had'nt happened you wd have again finished the match just like 2011 finale..We always love you ❤️🇮🇳#Dhoni #INDvNZ #LoveYouDhoni #ICCCricketWorldCup2019 @msdhoni pic.twitter.com/fq5sibSwYn — Faraz Khan (@Imfaraz7) July 10, 2019

Ms Dhoni motivational Do not CRY after watching this pic.twitter.com/TMRkLdTXgZ — S Vickysanju (@SVicky63302654) July 10, 2019

#Dhoni Don't cry champ. You have been biggest match winner in history of cricket and have done most valuable contribution for India. You are the best ever and forever pic.twitter.com/ke0IrgvzW1 — Balajee (@balajeedp) July 10, 2019