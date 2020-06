दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 01:57 PM IST

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी परिवार के साथ रांची में घर पर समय बिता रहे हैं। उनकी पत्नी साक्षी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धोनी अपनी बेटी जीवा को फार्म हाउस में बाइक पर सैर कराते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में साक्षी को कहते सुना जा सकता है कि शहर में बारिश का मौसम हो रहा है। साथ ही आसमान में बिजलियां भी कड़क रही हैं। इसी दौरान धोनी ने बेटी जीवा को बाइक पर आगे बैठाया और फार्म हाउस की सैर कराई।

A post shared by Sakshi Singh Dhoni (@sakshisingh_r) on Jun 2, 2020 at 7:10am PDT

View this post on Instagram

धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते

धोनी अपने घर पर किस तरह मस्ती करते हैं और समय बिताते हैं। इस बात की जानकारी साक्षी वीडियो के जरिए देती रहती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि धोनी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कारण ज्यादातर वीडियो और फोटो साक्षी ही शेयर करती हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने भी वीडियो शेयर किया

इस वीडियो को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी शेयर किया है। धोनी इस टीम के कप्तान हैं। इस बार 29 मार्च से आईपीएल शुरू होना था, लेकिन कोरोना के कारण अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।

When 'crazy lightning' and 'happiness' are rolled into one! 😍 #VaaMaaMinnal #ThalaDharisanam VC: @SaakshiSRawat pic.twitter.com/y1OkWBjl4o