Dainik Bhaskar Aug 30, 2019, 01:36 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट से दूरी बना रखी है। उन्होंने वनडे के सबसे बड़े टूर्नामेंट के बाद क्रिकेट से दो महीने का ब्रेक लिया था। वे वेस्टइंडीज के दौरे पर सीमित ओवरों में नहीं खेले थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सितंबर में होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भी टीम में नहीं चुना गया। धोनी फिलहाल अमेरिका में छुट्टी मना रहे हैं। इस दौरान खेल दिवस (29 अगस्त) पर वे केदार जाधव के साथ गोल्फ खेलते दिखाई दिए।

केदार जाधव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें धोनी अपने नए कमांडो लुक में सिर पर पटका बांधें नजर आए। वहीं, जाधव नेवी ब्लू कैप में दिखाई दिए। धोनी पहले भी कमांडो लुक में दिखाई दे चुके हैं। जाधव ने लिखा, 'आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। ध्यानचंद जी को याद कर रहे हैं, हॉकी के जादूगर।’

Happy #NationalSportsDay to all of you. Remembering Dhyanchand Ji, the wizard of hockey... #nationalsportsday 🏏 🎾 ⚽️ 🏋🏻‍♂️ 🚲 🏃‍♂️ ⁦@msdhoni⁩ pic.twitter.com/67z3UCobRI