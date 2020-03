दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 04:23 PM IST

खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 15 अप्रैल तक टलने के साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घर लौट गए हैं। फ्रेंचाइजी ने ट्वीटर पर धोनी का स्टाफ और फैन्स से मिलते हुए वीडियो शेयर किया। धोनी ने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिया। इस पर यूजर्स ने कमेंट कर धोनी के लिए अपना प्यार जाहिर किया। एक यूजर ने लिखा- धोनी के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होगा। एक अन्य यूजर ने लिखा- कृप्या लोगों से हाथ मिलाने से बचें।

Love for this man never ends❤️❤️ @thalaforever @ChennaiIPL @msdhoni

धोनी जुलाई से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना पिछला मैच वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था। इसके बाद से वे भारतीय सेना से जुड़े और फिर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए चले गए थे। बीसीसीआई द्वारा नया शेड्यूल जारी करने के बाद वे वापस लौटंगे।

"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. 🦁💛 pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH