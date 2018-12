Dainik Bhaskar Dec 22, 2018, 09:38 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक सिर्फ अपने ही देश में नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी ही है। अमेरिका के लांस एंजिल्स में एक कार की नंबर प्लेट पर एमएस धोनी लिखा हुआ मिला। एक प्रशंसक ने उस कार की तस्वीर ट्विटर पर चेन्नई सुपरकिंग्स( सीएसके) को टैग करके डाली। सीएसके ने इसे रिट्वीट किया।



सीएसके के प्रशंसक ने लिखा, मेरे दोस्त ने यह तस्वीर ली। जिसकी भी यह कार है, वह धोनी का बड़ा प्रशंसक होगा।" 37 साल के धोनी की कप्तानी में इस साल चेन्नई ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था। टीम ने दो साल बाद टूर्नामेंट खेल रही थी।

Aaah, so the legendary Soppanasundhari is now in LA! #WhistlePodu #Thala 💛😋🦁 https://t.co/wUHiaUWqQW