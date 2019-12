Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 06:50 PM IST

खेल डेस्क. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार दुबई से रांची पहुंचे। वो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए करीब एक सप्ताह तक दुबई में रहे। उनके फैन्स ने धोनी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी विश्व कप 2019 के बाद से ही मैदान से दूर हैं। उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। करीब एक महीने पहले धोनी से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जनवरी 2020 तक इस बारे में कुछ न पूछा जाए।

रांची में ही मनाएंगे नया साल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी नया साल यानी 2020 रांची में ही मनाएंगे। इसके पहले क्रिसमस की छुट्टियों के लिए वो करीब एक हफ्ते दुबई में थे। मंगलवार सुबह वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नजर आए। उनके साथ पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी थीं। विश्व कप 2019 अगस्त में समाप्त हुआ था। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। धोनी भारतीय सेना से भी जुड़े हैं। विश्व कप के बाद धोनी किसी भी तरह की क्रिकेट में नजर नहीं आए।

.@msdhoni is back to India for New Year celebrations!😇 #Dhoni pic.twitter.com/5axbhD61eg