Dainik Bhaskar Aug 25, 2019, 02:22 PM IST

खेल डेस्क. जन्माष्टमी पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे बांसुरी बजा रहे हैं। धोनी का यह वीडियो सात सेकंड का है। वे एक मंझे हुए कलाकार की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। यह वीडियो पुराना है, क्योंकि इसमें अंबाती रायूडू भी नजर आ रहे हैं। साथ ही धोनी ने भारतीय टीम के जिस जर्सी को पहना है वह भी पुराना ही है।

Happy janmashtami to all MSdians around the world

How Many Retweets for our krishna pic.twitter.com/WCVHCvBUsq