खेल डेस्क. क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता शाहरुख खान की एकसाथ वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोनों सुपरस्टार्स को आईपीएल में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच के दौरान कैप्चर किया गया। इनके फैंस दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश नजर आए। एक यूजर ने दोनों का फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''एक तरफ किंग और दूसरा मैजिशियन (जादूगर)।'' इस फोटो को चेन्नई फ्रेंजाइजी के ऑफिशियल ट्विटर से शेयर किया गया।

फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस स्टार शाहरुख खान मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में खड़े होकर धोनी से बात कर रहे थे। उस समय धोनी नीचे की तरफ मैदान में खड़े थे। उसी दौरान कैमरे में यह फोटो कैप्चर हो गई।

One is KING👑 another is MAGICIAN 🤴🏻

