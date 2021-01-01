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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी:कनार्टक को हराकर पंजाब सेमीफाइनल में; तमिलनाडु ने भी हिमाचल को हराकर जगह पक्की की

अहमदाबाद44 मिनट पहले
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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में पंजाब ने डिफेंडिंग चैम्पियन कनार्टक को 9 विकेट से हराया। - Dainik Bhaskar
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में पंजाब ने डिफेंडिंग चैम्पियन कनार्टक को 9 विकेट से हराया।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब और तमिलनाडु टीम सेमीफाइनल में पहुंचीं। मंगलवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने डिफेंडिंग चैम्पियन कनार्टक को 9 विकेट से हराया। जबकि तमिलनाडु ने हिमाचल प्रदेश को 5 विकेट से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड के सभी मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल 29 और 30 जनवरी को खेले जाएंगे। फाइनल 31 जनवरी को होगा।

कनार्टक ने पंजाब को 87 रन का टारगेट दिया
पहला क्वार्टरफाइनल कनार्टक और पंजाब के बीच खेला गया। कनार्टक टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.2 ओवर में 87 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में पंजाब टीम ने एक विकेट गंवाकर 89 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। कनार्टक के अनिरूद्ध जोशी ने 34 गेंद पर 24 रन और कप्तान करूण नायर ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए।

पंजाब के जीत के हीरो सिद्धार्थ कौल रहे
पंजाब की ओर से सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने एक ओवर मेडन फेंका। इनके अलावा संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह और रमनदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए।

प्रभासिमरन सिंह पंजाब के लिए नाबाद 49 रन बनाए टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की ओर से प्रभासिमरन सिंह ने 37 गेंद पर नाबाद 49 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्कों और दो चौक्के भी लगाए। वहीं मनदीप सिंह ने 33 गेंदों 35 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 1 छक्के और 4 चौके जमाए। इन दोनों के बीच 85 रन की पार्टनरशिप हुई।

तमिलनाडु ने हिमाचल को 5 विकेट से हराया

दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला गया। हिमाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। जबकि टारगेट का पीछा करने उतरी तमिलनाडु ने 5 विकेट शेष रहते हुए 141 रन बनाकर जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश की ओर से कप्तान आर धवन ने 26 गेंद पर नाबाद 35 रन की पारी खेली। जबकि अभिमन्यु राणा ने 26 गेंद पर 28 रन बनाए। तमिलनाडु की सोनू यादव ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट और संदीप ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए।

बाबा अपराजित ने 52 रन की पारी खेली
वहीं, टारगेट का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की ओर से बाबा अपराजित ने 45 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली। जबकि शाहरुख खान ने 19 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश की ओर से वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए।

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