Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 11:48 AM IST

खेल डेस्क. दुबई में खेले जा रहे टी20 विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में मंगलवार को नामीबिया ने ओमान को हराते हुए अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने यूएई पर जीत दर्ज करते हुए विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। बुधवार को टूर्नामेंट में दो अन्य क्वालिफायर मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से एक में स्कॉटलैंड और यूएई के बीच मुकाबला होगा, वहीं एक अन्य मैच में हॉन्गकॉन्ग और ओमान की भिड़ंत होगी।

नामीबिया ने ओमान को 54 रन से हराया। ये पहला मौका है जब नामीबिया की टीम ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैच में पहले बैटिंग करते हुए उसने 7 विकेट पर 161 रन बनाए थे, जवाब में ओमान की टीम 19.1 ओवरों में 107 रन पर ऑलआउट हो गई। विजेता टीम की ओर से ऑलराउंडर जेजे स्मिट ने 25 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली।

नीदरलैंड्स ने 8 विकेट से जीता मैच

एक अन्य क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड्स ने यूएई को 29 बॉल बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए यूएई की टीम 9 विकेट पर 80 रन ही बना सकी। ग्लोवर ने 12 रन देकर 4 विकेट लिए। बाद में नीदरलैंड्स ने 15.1 ओवरों में 2 विकेट पर 81 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। विजेता टीम की ओर से कूपर ने 41 रन की नाबाद पारी खेली।

क्वालिफायर से छह टीमों को मौका मिलेगा

दुबई में खेले जा रहे आईसीसी टी20 विश्वकप क्वालिफायर टूर्नामेंट से छह टीमों को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप का पहला राउंड खेलने का मौका मिलेगा। इनमें से चार टीमों (पीएनजी, आयरलैंड, नामिबिया और नीदरलैंड्स) की जगह पक्की होने के बाद टूर्नामेंट के बाकी मैचों से अब अन्य दो टीमों का फैसला होगा। टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के बीच खेला जाएगा। जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी, इनमें से 8 टीमें (श्रीलंका और बांग्लादेश को मिलाकर) टूर्नामेंट का पहला राउंड खेलेंगी। इनमें से चार टीमें ही टूर्नामेंट का अगला राउंड खेलेंगी।

