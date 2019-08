Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 05:35 PM IST

खेल डेस्क. भारत ने शनिवार को लॉडरहिल में खेले गए सीरीज के पहले टी-20 मैच में विंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारत की ओर से तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 3 विकेट लिए। वे डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले 7वें भारतीय बन गए। मैच के बाद उन्होंने बीसीसीआई टीवी के लिए टीम के साथी भुवनेश्वर कुमार को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने डेब्यू मैच को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। सैनी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने हाथ पर वुल्फ (भेड़िये) का टैटू क्यों बनवा रखा है।

सैनी ने कहा, 'डेब्यू को लेकर वे बहुत उत्साहित थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है।' इसके बाद भुवी ने पूछा आपने बैक टू बैक दो विकेट लिए और टीम को अच्छी पोजिशन में ले आए, हालांकि आपकी हैट्रिक तो नहीं हो पाई, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जवाब में सैनी ने कहा, 'जब पहला विकेट मिला तब आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था, क्योंकि डेब्यू मैच का थोड़ा प्रेशर था। पहले विकेट के बाद वो थोड़ा कम हो गया। इसके बाद दूसरा विकेट मिला, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नॉर्मल मैच खेल रहा हूं। वहीं हैट्रिक बॉल करते वक्त मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूसरों को देखता आया हूं कि कैसे विकेट लिया जाए।'

विराट बोले- रिव्यू क्यों बर्बाद जाने देना?

फिर भुवी ने पूछा जब आपने पोलार्ड का विकेट लिया था तब आप कुछ ज्यादा खुश हो गए थे और भागकर विराट के पास गए थे, तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? जवाब में सैनी कहते हैं, 'उस विकेट को लेकर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था, अपील की तो अंपायर ने भी नॉटआउट दे दिया। इसके बाद भी विराट पाजी ने रिव्यू ले लिया। उनका कहना था कि यार रिव्यू बचा हुआ है, बर्बाद क्यों करना, ले सकते हैं। क्या पता आउट ही हो। इसके बाद जैसे ही अंपायर ने आउट दिया तो मैं बहुत खुश हो गया था।'



वुल्फ का टैटू बनवाने की वजह बताई

आखिरी में भुवनेश्वर ने सैनी से उनके बाएं हाथ पर बने वुल्फ (भेड़िये) का जिक्र छेड़ा और इतने अलग तरह के टैटू को बनवाने की वजह पूछी। जवाब में सैनी कहते हैं कि 'मैं और मेरा बड़ा भाई बचपन से वुल्फ की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए वो हमें शुरू से पसंद था। दूसरी बात ये भी है कि अन्य जानवरों की तरह वुल्फ कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करते। यही सोचकर मैंने इसे बनवाया था।' इसके बाद भुवनेश्वर दूसरे टी20 मैच के लिए उन्हें और टीम शुभकामनाएं देकर इंटरव्यू खत्म कर देते हैं।

