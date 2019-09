नए नियमों के तहत लोगों पर लग रहा भारी जुर्माना

लायसेंस नहीं होने पर भरना पड़ेंगे 5 हजार रुपए

सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 02:12 PM IST

नेशनल डेस्क. नया मोटर व्हीकल (संशोधित) एक्ट लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। चालान की रकम इतनी ज्यादा है कि उसे जानने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस ने जरूरी कागजात साथ नहीं होने पर एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपए का चालान बना दिया गया, वहीं झज्जर में बाइक सवार पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया दिया गया। जिसके बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लोगों के निशाने पर आ गया है, और लोग उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसका असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है, और मजेदार कमेंट्स करते हुए नए एक्ट की खिंचाई कर रहे हैं। नए एक्ट के तहत लायसेंस नहीं होने पर 5000, हेलमेट पहने बिना गाड़ी चलाने पर 1000, बिना बीमे वाली गाड़ी के लिए 2000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। भारी जुर्माने के चलते एक-दो कागजात नहीं होने पर ही हजारों रुपए का चालान बन रहा है, इसी वजह से लोग इसे निशाने पर लेते हुए सरकार से अच्छी सड़कों और अन्य सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने साउथ की फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए लिखा, 'कोई मोदी जी का इंटरनेट बंद करो, बंदा रात को मूवी देखता है और सुबह फैसले ले लेता है।'



वो चालान का पैसा



कैसे भरेंगे ??



जो पेट्रोल पंप पर बोलते हैं,



भैया 30 का डालना 😁#MotorVehicleAct — Rahul Kumar Gupta 🇮🇳 (@RahulGuptaIND_) September 4, 2019

#MotorVehiclesAct2019 #NewTrafficRules drink and drive fine is so high that even R.Shastri took a local train.. pic.twitter.com/aRRKvUC3Ns — 🇮🇳ZEU🇮🇳 (@kakati_priyank) September 3, 2019

Direct on the THEKA by four footer, There is no wheel, no helmet, no challan no tension. 😎😎😍😍#MotorVehiclesAct2019 pic.twitter.com/yaNn1WQiOb — V. K. Saxena (@vksaxena79) September 3, 2019

3 people on bike is fine.

4+ people in auto rickshawis fine then what about 56+ people in Govt buses,Why dont you fine Yourself. #MotorVehicleAct pic.twitter.com/EidKryIKQq — Yugandher Reddy (@yugandher_reddy) September 1, 2019

#MotorVehicleAct



First victim of motor vehicle act



Mamu took everything he have got pic.twitter.com/kBIizwhyco — soutweets (@soutweets) September 1, 2019

Me after paying my Traffic Challan Fine after implementation of #MotorVehiclesAct2019

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/pQlYFtz3pm — ♛ Avinash Sharma ♛ MODISTAN 🏼 (@avinashasks) September 3, 2019