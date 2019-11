Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 04:24 PM IST

खेल डेस्क. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पांच टी-20 की सीरीज के दूसरे मैच में रविवार को 21 रन से हरा दिया। इसी के साथ मेजबान न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 176 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम 155 रन पर ऑलआउट हो गई। मैच में 25 रन देकर 3 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिशेल सेंटनर मैन ऑफ द मैच रहे। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड 7 विकेट से जीता था।

New Zealand level the series!



Chris Jordan's explosive 19-ball 36 kept England in the hunt, but 🇳🇿 reclaimed control after Mitchell Santner (3 for 25) dismissed him in the 16th over. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 finished at 155 to lose by 21 runs.#NZvENG SCORECARD 👉 https://t.co/YfgLP3w11j pic.twitter.com/TR0TOchpgD