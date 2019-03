खेल डेस्क. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन को बाएं कंधे में चोट के कारण अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका एमआरआई स्कैन होगा। उनकी जगह टिम साउदी टीम की संभाल रहे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान ही फील्डिंग करते वक्त उनका कंधा चोटिल हुआ था। इसके बावजूद वे बल्लेबाजी के उतरे। इस दौरान उनके लिए दो बार मेडिकल स्टाफ को मैदान में बुलाया गया। टीम के प्रवक्ता ने कहा, "विलियम्सन को एहतियात के तौर पर अस्पताल भेजा गया।" विलियम्सन ने टीम के लिए पहली पारी में 74 रन बनाए।

Injury update: Kane Williamson has left the ground to have precautionary scans on his left shoulder which he injured while fielding yesterday.