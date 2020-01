Dainik Bhaskar Jan 05, 2020, 01:31 PM IST

खेल डेस्क. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने रविवार को एक ओवर में 6 छक्के लगाए। ऐसा करने वाले वे विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं। घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में कैंटरबरी टीम के कार्टर ने नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने नाइट्स के स्पिनर एंटन डेवसिच के खिलाफ मैच के 16वें ओवर में 6 छक्के लगाए।

कॉर्टर के अलावा वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री, युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटेली और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया। युवराज ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे।

Leo Carter's super smash!



Here's how the Canterbury left-hander became only the fourth batsman to hit 6⃣x6⃣s in an over in T20 cricket 😎pic.twitter.com/ZUEr9Tu0Gh