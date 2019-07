Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 09:11 PM IST

वेलिंगटन. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को हुए रग्बी फ्रीडम कप का फाइनल मैच 16-16 से ड्रॉ रहा। दोनों देशों ने खिताब साझा किया। इसके बाद द ब्लैक रग्बी टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के नियमों पर तंज कसा, जिसमें इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्री लगाने पर विजेता घोषित कर दिया गया था।

‘द ब्लैक’ ने ट्वीट किया, ‘‘वेलिंगटन में बाउंड्री नहीं गिनी गई। मैच ड्रॉ रहा। इस यादगार मैच के लिए धन्यवाद।’’ क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर किसी टीम को विजेता घोषित किया गया।

वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया था। इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 241 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने भी 241 रन बनाए। इसके बाद मैच सुपरओवर तक गया। वहां भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए और मैच टाई रहा। लेकिन, आईसीसी के नियमों के कारण इंग्लैंड को पहली बार विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि, दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेटरों ने आईसीसी के नियम की आलोचना की थी।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सुपर ओवर में मैच टाई होने के बाद विजेता का फैसला करने के लिए वैकल्पिक नियम का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, ‘‘मुझे लगता है कि दोनों टीमों द्वारा मारे गए बाउंड्री की संख्या पर विचार करने के बजाय, विजेता का फैसला करने के लिए एक और सुपर ओवर होना चाहिए। सिर्फ विश्व कप के फाइनल की बात नहीं है। हर खेल महत्वपूर्ण है। जैसे की फुटबॉल में टीमों को अतिरिक्त समय दिया जाता है।’’

वहीं, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट के कुछ नियमों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

युवराज सिंह ने कहा, ‘‘मैं भी इस नियम से सहमत नहीं हूं। लेकिन, नियम तो नियम है। इंग्लैंड टीम को धन्यवाद। मैं न्यूजीलैंड के साथ था, उन्होंने अंत तक अच्छा खेल दिखाया।’’

