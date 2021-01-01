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बजट स्पीच में टीम इंडिया की तारीफ:वित्त मंत्री ने कहा- ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत ऐतिहासिक, यह हमारे युवाओं की काबिलियत बताती है

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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पिछले ही महीने टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हराया था। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम। - Dainik Bhaskar
पिछले ही महीने टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हराया था। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की। 2021-22 बजट स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराना ऐतिहासिक रहा है। यह जीत हमारे युवाओं काबिलियत को बताती है।

ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत पर सीतारमण ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत के बारे में जिक्र करने से मैं खुद को रोक नहीं सकती। इस जीत ने क्रिकेट पसंद करने वाले देशवासियों को शानदार खुशी दी है।’

जीत ने हमारी काबिलियत याद दिलाई
सीतारमण ने कहा, ‘इस जीत ने हमारी, खासकर हमारे युवाओं की काबिलियत के बारे में फिर से याद दिलाया है। इस जीत ने बताया है कि हमारे युवा किसी भी स्तर पर जाकर बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल कर सकते हैं।’

मोदी ने भी टीम इंडिया की तारीफ की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को मन की बात में कहा था, ‘इस महीने हमें क्रिकेट की पिच से एक अच्छी न्यूज मिली थी। खराब हार के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और टेस्ट सीरीज जीती। हमारी टीम का हार्ड वर्क और टीम वर्क सभी के लिए प्रेरणा है।’

ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से टेस्ट सीरीज में हराया था
पिछले ही महीने टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हराया था। भारत की ऑस्ट्रेलिया में यह दूसरी टेस्ट सीरीज जीत थी। पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने एक पारी में क्रिकेट इतिहास का अपना 36 रन का सबसे छोटा स्कोर बनाया था। टीम की मैच में हार हुई थी और कप्तान विराट कोहली भी पैटरनिटी लीव पर चले गए थे। ऐसे में अजिंक्य रहाणे ने कमान संभाली और टीम ने वापसी करते हुए शानदार तरीके से सीरीज जीती।

खास बात यह भी रही कि सीरीज में 9 खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद नेट बॉलर्स को प्लेइंग इलेवन में खिलाना पड़ा था। आखिरी 3 टेस्ट में कोहली नहीं थे और शुरुआती दो मैच में रोहित शर्मा नहीं थे। ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार सीरीज से ही बाहर थे। ऐसे में युवाओं के साथ इंडिया-B टीम ने ही ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को शिकस्त दी थी।

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