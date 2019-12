प्रवीण के मुकाबले नूर का बेस प्राइज 10 लाख ज्यादा था

तांबे को 33 आईपीएल मैचों का अनुभव, ले चुके 28 विकेट

खेल डेस्क. आईपीएल के 13वें सीजन के लिए गुरुवार को कोलकाता में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान ऑक्शन में शामिल कुल 338 खिलाड़ियों में से 62 खिलाड़ी बिक गए, जिनमें से 29 विदेशी हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्र वाले क्रिकेटर को तो खरीदार मिल गया, लेकिन सबसे युवा खिलाड़ी अनसोल्ड रह गया।

ऑक्शन में भारत के प्रवीण तांबे सबसे ज्यादा बुजुर्ग खिलाड़ी के रूप में शामिल थे। 48 साल के तांबे को कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ने उनके बेस प्राइज यानी 20 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन सबसे युवा क्रिकेटर के रूप में शामिल हुए अफगानी क्रिकेटर नूर अहमद को कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी बेस प्राइज 30 लाख रुपए थी।

42 साल की उम्र में किया था आईपीएल डेब्यू

अक्टूबर 1971 में पैदा हुए प्रवीण लेग ब्रेक स्पिनर हैं। उनका आईपीएल डेब्यू साल 2013 में 42 की उम्र में हुआ। 2013 से 2016 के बीच चार सीजन में उन्होंने कुल 33 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 28 विकेट लिए। इस दौरान वे राजस्थान रॉयल्स, गुजरात लायन्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में रहे। 2016 के बाद से उन्होंने अबतक कोई सीजन नहीं खेला है। साल 2017 में उन्हें हैदराबाद टीम ने खरीदा था, लेकिन किसी मैच की प्लेइंग इलेवन में उन्हें मौका नहीं मिला।

तांबे को लेकर आए सोशल मीडिया रिएक्शन्स

