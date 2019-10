Dainik Bhaskar Oct 31, 2019, 11:52 AM IST

खेल डेस्क. दुबई में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में बुधवार को ओमान ने हांगकांग को हराया और स्कॉटलैंड ने यूएई को मात दी। इस जीत के साथ ही दोनों टीमों ने अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्डकप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस टूर्नामेंट से कुछ छह टीमों ने विश्वकप में जगह बनाई, जिनमें पपुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स, ओमान और स्कॉटलैंड की टीम शामिल हैं। इन सभी टीमों को श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ टी20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड खेलने का मौका मिलेगा।

क्वालिफायर टूर्नामेंट में बुधवार को खेले गए तीसरे क्वालिफाइंग प्लेऑफ मैच में स्कॉटलैंड ने यूएई को 90 रन से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 198/6 रन बनाए थे, जिसमें जॉर्ज मुंसे ने 43 गेंदों पर 65 और रिची बेरिंगटन ने 18 गेंदों पर 48 रन की इनिंग खेली। जवाब में यूएई की पूरी टीम 18.3 ओवरों में 108 रन पर आउट हो गई।

ओमान ने 12 रन से जीता मैच

उधर एक अन्य प्लेऑफ मुकाबले में ओमान ने हांगकांग को 12 रन से मात दी। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान ने 134/7 रन बनाए, जिसमें जतिंदर सिंह ने 50 गेंदों पर 67* रन की पारी खेली। जवाब में हांगकांग की टीम 122/9 रन ही बना सकी। उनके आठ बल्लेबाज तो दो अंकों में रन ही नहीं बना सके, सिर्फ स्कॉट मैकेनी ने 44 रन की जुझारू पारी खेली। ओमान की ओर से बिलाल खान ने 23 रन देकर 4 विकेट लिए।

