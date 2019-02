लंदन. इंग्लैंड में इन दिनों काफी ठंड पड़ रही है। छोटी-छोटी गलियों को तो छोड़िए, खेल के मैदान तक बर्फ की चादर से ढंक गए हैं। शुक्रवार को आईसीसी ने लॉर्ड्सक्रिकेट ग्राउंड का फोटो पोस्ट किया। मजाकिया अंदाज में कैप्शन भी दिया- ‘क्या कोई बता सकता है कि जुलाई में कैसा मौसम होगा?’ दरअसल जुलाई में ही लॉर्ड्समें वर्ल्डकप फाइनल होना है। लॉर्ड्स जैसी ही हाल फुटबॉल क्लब आर्सेनल के प्रैक्टिस ग्राउंड का भी है। गोल पोस्ट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है।

Does anyone know the weather forecast for 14 July? 😜 pic.twitter.com/dhH4cZTB1A