तीसरे वनडे में आर्मी कैप पहनकर खेली टीम इंडिया, शहीदों को श्रद्धांजलि देने से बौखला गया पाकिस्तानी मंत्री, बताया खेल भावना के खिलाफ

इस्लामाबाद. के खिलाफ में हुए तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी, साथ ही सुरक्षाबलों के सम्मान में उन्होंने आर्मी कैप भी लगाई थी। इस बात से एक पाकिस्तानी मंत्री बुरी तरह बौखला गया है और उसने टीम इंडिया पर में राजनीति घुसाने का आरोप लगाते हुए ICC से शिकायत करने की बात कही है। साथ ही दोबारा ऐसा होने पर पाकिस्तानी मंत्री ने अपने देश की टीम से भी ब्लैक बैंड पहनकर भारत का विरोध दर्ज कराने की धमकी दी।

भारत को दी इस बात की धमकी...

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच शुक्रवार (8 मार्च) को रांची में खेला गया। इस मैच से पहले इंडियन टीम ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी, साथ ही उनके सम्मान में आर्मी कैप भी लगाई थी।

- भारतीय खिलाड़ियों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से पाकिस्तान बौखला गया है। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि आईसीसी को इस मामले में भारत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।

- चौधरी के मुताबिक आर्मी कैप लगाकर खेलते हुए टीम इंडिया ने जेंटलमैन्स गेम (भद्रजनों के खेल) का राजनीतिकरण किया और उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

- चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले में आधिकारिक रूप से आईसीसी से शिकायत करने की बात कही। उन्होंने लिखा, 'ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, मुझे उम्मीद है खेल पर हो रही राजनीति को लेकर ICC कुछ कार्रवाई जरूर करेगा।'

- आगे उन्होंने लिखा, 'अगर भारतीय टीम ने आगे भी ऐसा किया तो पाकिस्तानी टीम को भी काली पट्टी बांधकर खेलते हुए दुनिया को में भारत द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताना चाहिए। मैं पीसीबी से अपील करता हूं कि वो इस मामले में आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराए।'

“It’s just not Cricket”, I hope ICC ll take action for politicising Gentleman’s game ... if Indian Cricket team ll not be stopped, Pak Cricket team should wear black bands to remind The World about Indian atrocities in Kashmir... I urge #PCB to lodge formal protest pic.twitter.com/GoCHM9aQqm