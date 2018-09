Danik Bhaskar | Sep 19, 2018, 04:52 PM IST

दुबई. सचिन तेंडुलकर के फैन सुधीर गौतम देश में टीम इंडिया के लगभग हर मुकाबले में तिरंगा लहराते दिखते हैं। इस बार भी वे एशिया कप में भारत का सपोर्ट करने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे हैं। हालांकि, उनके यूएई पहुंचने के पीछे बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीम के फैन चाचा शिकागो का है।

दरअसल, सुधीर के पास दुबई जाने और वहां ठहरने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में मदद सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान से आई। चाचा शिकागो ने फोन कर सुधीर से एशिया कप जाने की योजना जाननी चाहिए। जब उन्हें पता चला कि सुधीर के पास यूएई जाने के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने खुद ही सुधीर की फ्लाइट का टिकट और होटल बुक कराया।

यूएई में स्पोर्ट्स वेबसाइट एक्स्ट्राटाइम से बातचीत में चाचा शिकागो ने कहा, “यह मेरा अपने दोस्त के लिए प्रेम था। मैं ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। फोन पर ही मैंने सुधीर से कहा कि तुम यहां आओ। मैं हर चीज की व्यवस्था कर दूंगा। सुधीर ने बताया, ‘मैंने वीजा का इंतजाम किया और चाचा ने मेरे लिए टिकट भेज दिए। उन्होंने मेरे लिए होटल और खाने की भी व्यवस्था की।’

एशिया कप शुरू होने से पहले सुधीर यूएई पहुंचे और वहां चाचा शिकागो के साथ सड़क पर घूमते हुए सेल्फी ली। उनके साथ बांग्लादेश के शोएब टाइगर भी मौजूद थे, जो बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए शरीर में चीता पेंट करवाकर स्टैंड्स पर मौजूद रहते हैं। बुधवार को भारत-पाकिस्तान मैच में चाचा शिकागो और सुधीर अपनी-अपनी टीमों के लिए स्टेडियम में मौजूद होंगे।

Cricket is Beyond Borders. So is Fandom. With Chicago Chacha, Pakistan Chacha, Shoaib Tiger of Bangladesh for #AsiaCup2018 #Friends #Sachin #Bangladesh #Pakistan pic.twitter.com/J1gaffAJoY