खेल डेस्क. पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक इंग्लैंड के खिलाफ पांच वनडे सीरीज के चौथे मैच में हिटविकेट आउट हुए। मलिक 47वें ओवर में मार्क वुड की गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले को विकेट में मार दिया। उन्होंने 25 गेंद पर 41 रन बनाए। मलिक 16 साल बाद इस तरह आउट हुए। इससे पहले 18 मई 2003 को श्रीलंका के खिलाफ मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर हिटविकेट हुए थे।

Don't see this too often! Scorecard & Videos: https://t.co/A8uZh11q6U #EngvPak pic.twitter.com/HxUAK2A5qG

मलिक हिटविकेट होने वाले 8वें बल्लेबाज

मलिक वनडे में हिटविकेट होने वाले आठवें बल्लेबाज हैं। मलिक के इस तरह आउट होने पर ट्विटर पर यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाया। एक यूजर्स ने लिखा, "वे टेनिस खेल रहे थे।" वहीं, एक अन्य यूजर्स ने इसे हिटविकेट ऑफ द सेंचुरी बताया।

He is playing tennis 🎾🤣🤣

Hahahaha...hit wicket of the century...

Pakistan, only Pakistan can produce such gold comedy moments so frequently on the cricket field.