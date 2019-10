Dainik Bhaskar Oct 21, 2019, 06:17 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को टी-20 के अलावा टेस्ट टीम में भी जगह नहीं मिली। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया है। करीब 7 फुट के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान की टी-20 टीम में वापसी हुई है। एक और तेज गेंदबाज मूसा खान को भी टी-20 सीरीज के लिए बुलाया गया है। श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलने वाले उमर अकमल और अहमद शहजाद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

Pakistan names exciting young fast bowling stars Musa and Naseem for Australia Tests



More ▶️ https://t.co/W2J7CSdTl6#AUSvPAK pic.twitter.com/A3fXJN0Ajg