ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान के बीच एडिलेड में खेला जा रहा डे-नाइट टेस्ट

मेजबान टीम ने मैच के दूसरे दिन 589/3 रन पर पहली पारी घोषित की

Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 05:35 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शनिवार को अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 589 बनाकर घोषित कर दी। मैच में डेविड वॉर्नर ने नाबाद 335 रन बनाए, जो कि उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ और ऑस्ट्रेलिया के किसी बल्लेबाज का दूसरा बेस्ट स्कोर है। हालांकि कई क्रिकेट फैंस को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पैन का पारी घोषित करने का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे उन्हें ट्रोल करने लगे।

टिम को लेकर फैंस इसलिए नाराज हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वॉर्नर इस मैच के दौरान एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने का वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन पारी घोषित कर देने की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

लारा ने 15 साल पहले बनाए थे 400* रन

लारा ने अप्रैल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 582 गेंदों पर 400* रन की पारी खेली थी। जिसमें उन्होंने 68.72 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। जबकि वॉर्नर उनके मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से रन बना रहे थे। पारी घोषित होने के वक्त वे 418 गेंदों पर 80.14 के स्ट्राइक रेट से 335* रन बना चुके थे।

वॉर्नर ने मार्क टेलर और ब्रेडमैन को पीछे छोड़ा

इस पारी को खेलकर वॉर्नर टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। उन्होंने मार्क टेलर (334*) और डॉन ब्रेडमैन (334) को पीछे छोड़ा। हालांकि इस मामले में सबसे आगे मैथ्यू हेडन हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 380 रन की पारी खेली थी।

सोशल मीडिया यूजर्स करने लगे ट्रोल

फैंस की नजर में पैन के फैसले से सबसे ज्यादा खुशी ब्रायल लारा को हुई। इसी वजह से वे तरह-तरह के मजेदार मैसेज करते हुए पैन को ट्रोल करने लगे। इस दौरान लारा की खुशी दिखाने के लिए कई ट्विट्स में बॉलीवुड फिल्मों के सीन से जुड़े फोटोज का इस्तेमाल भी किया गया।

#AUSvPAK#DavidWarner



Reaction of Indian fans

When Tim Paine was declared the innings pic.twitter.com/dRSg7I1wVy — MD Hussain ( حسین) (@mdhussain216) November 30, 2019

Brian Lara when Tim Paine declared pic.twitter.com/CQou6xTp5m — Daenerys FC (@artemiscrockfan) November 30, 2019

#AUSvsPAK

Tim Paine to David Warner about Brain lara record 😂 pic.twitter.com/O9lsSNajbN — It's{me(ms)} (@its_ur_boy_ms) November 30, 2019

#AusvPAK

David Warner and Australia declared



Brian Lara: pic.twitter.com/bIKXHneho1 — The Realistic (@TheRealistic_) November 30, 2019

Brian Lara : Oh God #DavidWarner is going to break my records



Tim Paine : pic.twitter.com/i5J9fTin13 — Mangesh Mehenge (@Mangesh_mv) November 30, 2019

David Warner : oh my God I will be breaking Lara's record today 😁

Tim Paine : pic.twitter.com/OjAldgclSs — It's{me(ms)} (@its_ur_boy_ms) November 30, 2019

Tim Paine declared innings when David Warner was on 335*



Lara to Tim Paine : #AUSvsPAK #AUSvPAK pic.twitter.com/vSinA9m1ul — Aparna 🍁 (@AppeFizzz) November 30, 2019

Just when David Warner was getting closer to Lara's record...



Tim Paine:#AusvPak #AusvsPak pic.twitter.com/ysARXj4MUx — I Tweet Stuffs (@KhabriBiggstFan) November 30, 2019