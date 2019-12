Dainik Bhaskar Dec 03, 2019, 10:16 AM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के एक मंत्री अली जैदी ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टीम की करारी शिकस्त का जिम्मेदार हेड कोच मिस्बाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस को ठहराया। जैदी के मुताबिक, सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना गलत फैसला था। नौपरिवहन मंत्री जैदी ने सोमवार को कई ट्वीट किए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम में जबरदस्त गुटबाजी है और इसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पाकिस्तान टीम पहले टी20 सीरीज 2-0 से हारी। इसके बाद दो टेस्ट मैचों में भी हार का अंतर यही रहा।

पहले चुप रहना जरूरी था

सोमवार को पाकिस्तान टीम एडिलेड में दूसरा टेस्ट एक पारी और 48 रन से हारी। ब्रिसबेन में खेले गए पहले टेस्ट में भी उसे पारी और पांच रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शर्मनाक हार से अली जैदी काफी नाराज हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा, “पहले मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि टीम सिलेक्ट हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। लेकिन, अब ईमानदारी से बात करना जरूरी है। सरफराज को कप्तानी से क्यों हटाया गया? क्या पीसीबी इसका जवाब देगी? उसने टी20 में हमें पहले पायदान पर पहुंचाया। उसकी वजह से हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते।

I opted to stay quiet earlier as the team had already been selected & was on its way to Australia. But in all honesty, what the heck was PCB thinking dropping @SarfarazA_54 from the team? He single handedly lead us to be the number 1 team in T-20 plus won us the champions trophy

Groupings in teams is common but it is kept under under wraps & the leadership at PCB should address the issues at a much earlier stage. Sadly, this time they have come out in the open at the cost of Pakistan’s performance. It is time to take some tough decisions at all levels