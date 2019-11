Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 12:27 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार से एडिलेड में शुरू हुए सीरीज के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की ओर से 19 साल के मुहम्मद मूसा ने पदार्पण किया। मैच से पहले टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इस युवा तेज गेंदबाज को डेब्यू टेस्ट कैप सौंपी। अकरम ने मूसा को ध्यान केंद्रित रखते हुए लेंथ बरकरार रख गेंदबाजी करने की सलाह दी। मूसा को नसीम शाह की जगह पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया।

डेब्यू कैप सौंपने के दौरान वसीम ने कहा, 'इस पिच पर लेंथ बहुत महत्वपूर्ण है।' टीम के उन्होंने सदस्यों से कहा, 'उससे (मूसा से) लगातार बात करते रहें, जब मैंने अपना पहला मैच खेला था, तो मैं यही सोचता था कि अब आगे क्या होगा? मैं मैच में अपना काम कैसे करूंगा।' वहीं मूसा को उन्होंने कप्तान और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस से बात करते रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि 'अपना पूरा ध्यान मैच पर रखना और सही लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हुए इस अवसर का आनंद लेने की सलाह दी।'

मूसा बोले- उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा

अकरम से टेस्ट कैप पाकर मूसा भी काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि एक महान खिलाड़ी के हाथों मुझे अपनी टेस्ट कैप मिली है। उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा।'

मूसा पाकिस्तान की ओर से डेब्यू करने वाले 238वें क्रिकेटर हैं। खास बात ये है कि डेब्यू करने वाले पिछले चार खिलाड़ी तेज गेंदबाज ही हैं। पिछले साल मीर हम्जा ने अबु धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उनके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। जबकि 16 साल के नसीम शाह ने वर्तमान सीरीज के दौरान ब्रिसबेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच से डेब्यू किया था।

मूसा का क्रिकेट करियर

मुहम्मद मूसा ने अबतक अपने करियर में सात प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 पारियों में 17 विकेट लिए हैं। वहीं छह लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम कुल 7 विकेट हैं। मूसा ने एक अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।

