Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 04:11 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की आलोचना की है। शोएब के मुताबिक, पाकिस्तान के गेंदबाजों को कुछ पता ही नहीं था कि बॉलिंग कैसे की जाए। उनके मुताबिक, पाकिस्तानी गेंदबाज तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कब पारी समाप्त घोषित करेगी। ब्रिसबेन में पहला टेस्ट हारने के बाद एडिलेड के दूसरे टेस्ट में भी मेहमान टीम खराब हालत में है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 3 विकेट पर 589 रन पर घोषित की। जवाब में मेहमान टीम ने 100 रन के भीतर ही 6 विकेट खो दिए।

अख्तर ने क्या कहा

शोएब अख्तर ने शनिवार को एक ट्वीट किया। इसमें कहा, “पाकिस्तान के गेंदबाजों को पता ही नहीं है कि इस तरह की पिच पर कैसे गेंदबाजी की जाती है और विकेट कैसे लिए जाते हैं। हमारे गेंदबाज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कब पारी समाप्ति की घोषणा करती है। या फिर उनके बल्लेबाज हमें अपने विकेट उपहार में देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई।” शोएब की बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के विकेट लेने के तरस गए।

Clueless how to take wickets on these tracks. Waiting for Australia to declare or just gift the wickets. Asay nahi hota bhai!! #AUSvPAK