Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 01:23 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में तिहरा शतक (335*) जमाने पर पत्नी केंडिस ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की। इसके लिए उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर महात्मा गांधी का एक विचार लिखा- ‘‘शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं, अदम्य इच्छाशक्ति से आती है। यह जरूरी नहीं कि दूसरे आप पर कितना विश्वास करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका खुद पर कितना यकीन है ?’’

Strength does not come from physical capacity. It comes from a indomitable will. (Mahatma Gandhi) It’s not important what other people believe about you. It’s only important what you believe about yourself. @davidwarner31 #335notout pic.twitter.com/Vlg9NVktj0