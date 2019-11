ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच गुलाबी गेंद से हो रहा डे-नाइट टेस्ट

पहली पारी में डेविड वॉर्नर ने तिहरा शतक तो लबुशाने ने शतक लगाया

Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 12:22 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एडिलेड में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मेहमान टीम के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी का जमकर मजाक उड़ रहा है। शुक्रवार को मैच के पहले दिन अफरीदी ने फील्डिंग के दौरान दो बार गड़बड़ी कर दी, जिससे मेजबान टीम को दो चौके मिल गए। उनकी मिसफील्डिंग के वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स उनका मजाक उड़ाने लगे और पूछने लगे कि भाई किसकी तरफ से खेल रहा है।

अफरीदी से पहली गलती 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर हुई जब इफ्तिखार अहमद की गेंद पर वॉर्नर ने ऑफ साइड की ओर शॉट मारा, इस दौरान वहां फील्डिंग कर रहे अफरीदी गेंद का सही अंदाजा नहीं लगा सके और डीप कवर की ओर चले गए, जबकि गेंद उनके पीछे से होती हुई बाउंड्री के पार चली गई।

अफरीदी से दूसरी गलती 58वें ओवर की पहली गेंद पर हुई। जब यासिर शाह की गेंद पर वॉर्नर ने कवर की ओर शॉट खेला। इसके बाद गेंद को पकड़ने के लिए अफरीदी उसके पीछे गए, जैसे ही वे गेंद को उठाने के लिए झुके तो गेंद उनके पैर से टकराकर बाउंड्री के पार चली गई।



सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

पाकिस्तानी खिलाड़ी की इन दोनों गलतियों की क्लिप जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद उनका मजाक उड़ने लगा। एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा शाहीन किसकी तरफ से खेल रहे हैं। इसके अलावा कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ही हो सकता है। एक यूजर ने लिखा कि लगता है पेमेंट हो गया है। कुछ यूजर्स ने इसे पिंक बॉल से होने वाली विजिबिलिटी की समस्या बताया, जिसका जिक्र हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए डे-नाइट टेस्ट के दौरान कमेंटेटर हर्षा भोगले ने किया था।



Reminds me of Johnny Lever & Kader Khan in Dulhe Raja:



Tu kiski side hai



Mai aapki side hoon — Souveer (@souveer) November 29, 2019

Shaheen afridi is like pic.twitter.com/a8uzqP8J8S — shailendra sisodiya (@spsisodiya45) November 29, 2019

This type of actions only done by Pakistanis — Ganesh (@GANI_0904) November 29, 2019

Payment has been done — BluePassion11 (@bluepassion111) November 29, 2019

These are the visibility issues with the pink ball in day night test. The thing that @bhogleharsha Said and @sanjaymanjrekar Didn't accept. Well here's the proof. — Krishna Gupta (@_krishnagupta) November 29, 2019

Somebody from the crowd shouted "Bahar free chicken mil rha" and he ran to right!!

Baad me bola hoga "Ullu Banaya, ja ball pakad"😀 — 100rab (@BatwadaSaurabh) November 29, 2019