Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 01:41 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरा टेस्ट पारी से जीता। एडिलेड में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में पाकिस्तान को एक पारी और 48 रन से शिकस्त मिली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली 3 विकेट पर 589 रन बनाकर घोषित की थी। पहली पारी में मेहमान टीम 302 पर सिमट गई। उसे फॉलोआन का सामना करना पड़ा। दूसरी पारी में अजहर अली की कप्तानी वाली टीम 239 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर नाथन लॉयन सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 25 ओवर में 69 रन देकर पांच विकेट लिए। डेविड वॉर्नर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए।

दौरे पर एक भी मैच नहीं जीती पाकिस्तान टीम

ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा पाकिस्तान टीम के लिए भूलने वाला रहेगा। तीन टी20 मैचों की सीरीज में उसे 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। टेस्ट सीरीज के दोनों मैच मेहमान टीम पारी के अंतर से हारी। ब्रिसबेन के पहले टेस्ट में पाकिस्तान एक पारी और पांच रन से जबकि एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट में उसे पारी और 48 रन से हार मिली। दोनों ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर ने शतक लगाए। ब्रिसबेन में उन्होंने 154 तो एडिलेड में 335 (नाबाद) रनों की विशाल पारियां खेलीं।

Another innings victory for Australia! Final scorecard: https://t.co/0QSefkJERk #AUSvPAK pic.twitter.com/S4NQKodslj

Player of the Match and Player of the Series is David Warner.#AUSvPAK pic.twitter.com/KPlkGnt5OH