Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 10:14 AM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह टेस्ट डेब्यू के बाद अब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेंगे। यह अगले साल 17 जनवरी से 9 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। शाह ने पिछले महीने ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। वहां उन्हें डेविड वॉर्नर का विकेट मिला था। खराब प्रदर्शन के बाद दूसरे टेस्ट में उनकी जगह 19 साल के मूसा खान को खिलाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने मजाक बताया। तनवीर ने कहा- टेस्ट डेब्यू करने वाला कोई प्लेयर अंडर 19 टीम में कैसे खेल सकता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान टीम टी20 और टेस्ट सीरीज दोनों में हार गई थी।

अंडर 19 टीम के कोच ने की थी गुजारिश

पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम के हेड कोच मिस्बाह उल हक और बोर्ड से कहा था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम को नसीम की जरूरत है। इसके बाद पीसीबी ने इस युवा तेज गेंदबाज को प्रशिक्षण शिविर और बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल कर लिया। बोर्ड के इस फैसले का मजाक उड़ रहा है। पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने कहा- दुनिया में ऐसा कहां होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को वापस अंडर 19 खेलने भेज दें। यह तो मजाक है।

