Dainik Bhaskar Nov 08, 2019, 05:41 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत ली है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। पर्थ में खेले गए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान टीम को 10 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग का न्योता दिया। 20 ओवर में मेहमान टीम ने 106 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने महज 11.5 ओवर में ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। 14 रन देकर दो विकेट लेने वाले सीन एबॉट मैन ऑफ द मैच बने। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब स्टीव स्मिथ को मिला। पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट मैच भी खेलेगा।

पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप

पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी बिखर गई। कप्तान और स्टार बैट्समैन बाबर आजम 6 रन बनाकर मिशेल स्टार्क का शिकार बने। इमाम उल हक ने 14 रन बनाए। पिछले मैच में तेज पारी खेलने वाले इफ्तिखार अहमद इस मैच में अच्छा खेले। उन्होंने 37 गेंद पर 45 रन बनाए। इनमें 6 चौके शामिल थे। इमाम और इफ्तिखार के अलावा पाकिस्तान को कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केन रिचर्डसन ने 3 जबकि स्टार्क और एबॉट ने 2-2 विकेट लिए।

