खेल डेस्क. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में पारी और 44 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 445 रन बना दिए। बांग्लादेश की दूसरी पारी 168 रनों पर ही सिमट गई और वह मैच में पारी और 44 रन के अंतर से हार गया। पाकिस्तान ने उसे पांचवीं बार टेस्ट में पारी के अंतर से हराया। साथ लगातार 10वीं जीत भी दर्ज की। दोनों के बीच अब तक 11 टेस्ट हुए। 1 ड्रॉ रहा था।

बांग्लादेश के लिए कप्तान मोमिनुल हक ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। नजमुल हुसैन ने 38 और तमीम इकबाल ने 36 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में नसीम शाह और यासिर शाह ने 4-4 विकेट लिए। नसीम की आयु 16 साल 359 दिन है। उन्होंने दूसरी पारी में हैट्रिक ली। वे टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियनशिप में चौथे स्थान पर पहुंचा

इस जीत के साथ ही पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 60 पॉइंट का फायदा हुआ। वह चौथे स्थान पर पहुंच गया। उसके अब 140 पॉइंट हो गए। भारत 360 पॉइंट के साथ पहले, ऑस्ट्रेलिया 246 पॉइंट के साथ दूसरे और इंग्लैंड 146 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। अंक तालिका की टॉप दो टीमें जून 2021 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में फाइनल खेलेगी।

This hat-trick, world record and MoM is dedicated to my Sohni Dharti and beautiful people of Pakistan. Thanks everyone for you messages, love, and support. #RiseAndRise #PakistanZindabad pic.twitter.com/V7yTUeQ7tH