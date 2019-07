Dainik Bhaskar Jul 05, 2019, 07:16 AM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के 43वें मैच में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमें दूसरी बार वर्ल्ड कप इतिहास में आमने-सामने होंगी। पिछली बार 20 साल पहले 1999 में इंग्लैंड के नॉर्थेम्पटन में हुआ था। तब पाकिस्तान को 62 रन से हार का सामना करना पड़ा था। पाक टीम इस मुकाबले में उस हार का बदला लेना चाहेगी। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ पिछले चार मुकाबलों में हार चुकी है। वह इस मैच में हार के इस क्रम को भी तोड़ना चाहेगा।

अंक तालिका में पाकिस्तान की टीम पांचवें स्थान पर है। 8 मैच में वह 4 जीतने में सफल रहा है। तीन में पाक को हार का सामना करना पड़ा। एक मैच में नतीजा नहीं निकला। दूसरी ओर बांग्लादेश 8 मैच में 3 जीता। 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक मैच में नतीजा नहीं निकला।

पाक की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं



बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है, तो पाक बाहर

यदि पाक के खिलाफ आखिरी मैच में बांग्लादेश टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करता है, तो पाकिस्तान पहली गेंद फेंकने से पहले ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि, आप लक्ष्य का पीछा करते समय सिर्फ अपना रन रेट बढ़ा सकते हो, जो कि न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

The standings after the conclusion of Afghanistan v West Indies.



The teams are rooted to the bottom of the table but have provided great entertainment at times during #CWC19! pic.twitter.com/elN5G9JBVx