Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 07:40 AM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के 33वें मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें भी बरकरार रखीं। इस जीत की वजह से अंक तालिका में उसे एक स्थान का फायदा हुआ और वो छठवें स्थान पर पहुंच गया। अब उसके सात मैचों में 7 अंक हो गए हैं। उसने श्रीलंका को पीछे किया, जिसके छह मैचों में छह अंक हैं। हालांकि अगला मैच जीतकर श्रीलंकाई टीम एकबार फिर बढ़त हासिल कर सकती है।

न्यूजीलैंड को नहीं हुआ कोई नुकसान

अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर बरकरार है। उसने 7 में से 6 मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। उधर पाकिस्तान से हार के बाद भी अंक तालिका में न्यूजीलैंड की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सात मैचों में 11 अंकों के साथ वो अब भी दूसरी पायदान पर मौजूद है। उसने पांच मैच जीते हैं, ये टूर्नामेंट में उसकी पहली हार रही।

तीसरे स्थान पर चल रही है भारतीय टीम

टूर्नामेंट में भारतीय टीम अबतक अपराजित और उसने कोई मैच नहीं हारा है। भारत ने अबतक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 4 मैच जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। इन पांच मैचों के बाद भारत के 9 अंक हैं और अंक तालिका में वो तीसरी पोजिशन पर है। भारत का अगला मुकाबला आज (27 जून) वेस्ट इंडीज से होगा। इस मैच को जीतकर वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।

पाकिस्तान की सेमीफाइनल की संभावनाएं बरकरार

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अबतक (27 जून) 7 मैच खेले हैं और पॉइंट्स टेबल में 7 अंकों के साथ वो छठवीं पोजिशन पर है। अगले दौर में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बाकी बचे अपने दोनों मैच तो जीतना ही होंगे, साथ ही चौथे स्थान के लिए संघर्ष कर रहीं अन्य टीमों (इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और विंडीज) की हार की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान अब अपने अगले दोनों मैचों में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खेलेगा। वहीं जो चार टीमें उसके लिए परेशानी बन सकती हैं, उन्हें अपने अगले मैचों में भारत से खेलना है। ऐसे में पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की जीत की दुआ करना होगी।

ऐसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान

कीवी टीम को हराने के बाद पाकिस्तान के फिलहाल 7 अंक हैं। अगर वो अपने बाकी बचे दोनों मैच भी जीत जाए तो उसके कुल अंक 11 हो जाएंगे। सेमीफाइनल की रेस में मौजूद चार अन्य टीमों में से इंग्लैंड के फिलहाल 8 अंक हैं और उसके दो मैच (भारत और न्यूजीलैंड) बाकी हैं। अगर वो इनमें से एक मैच हार जाए तो उसके 10 अंक ही हो पाएंगे, ऐसे में वो पाकिस्तान से पीछे रह जाएगा। बांग्लादेश के फिलहाल 7 अंक हैं और उसके भी दो मैच (भारत और पाकिस्तान) बाकी हैं। अगर वो ये दोनों मैच हार जाए तो वो भी बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान को टक्कर दे रही तीसरी टीम श्रीलंका है, जिसके फिलहाल 6 अंक हैं और उसके तीन मैच (द. अफ्रीका, विंडीज और भारत) बाकी हैं। अगर वो इनमें से एक मैच भी हार जाए तो पाकिस्तान का रास्ता साफ हो जाएगा। विंडीज के 3 अंक हैं और अगर वो बाकी बचे 3 मैचों में से एक मैच भी हार जाए तो पाकिस्तान का रास्ता साफ हो जाएगा।

वर्ल्ड कप में टीमों को इस तरह दिए जा रहे अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

