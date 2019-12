Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 04:23 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान ने श्रीलंका को कराची टेस्ट के आखिरी दिन 263 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। दूसरी पारी में 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने श्रीलंका के पांच बल्लेबाजों को आउट किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें नसीम शाह आए। नसीम से पूछा गया कि वो ये शानदार प्रदर्शन किसको समर्पित करना चाहेंगे। नसीम ने कहा- चाहता था कि अम्मी को करूं और वो इस मौके को टीवी पर देखें। लेकिन, अब अब्बू यानी पिता को करूंगा। इसके बाद वो रोते हुए उठकर चले गए। बता दें कि नसीम की मां का इंतकाल नवंबर में हुआ था। तब वो ऑस्ट्रेलिया में थे।

रफ्तार का सौदागर

नसीम को 16 साल का बताया जाता है। हालांकि, उनकी सही उम्र को लेकर पाकिस्तान में ही एक राय नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दस्तावेजों के हवाले से उन्हें 19 साल का बताया गया है। बहरहाल, कराची टेस्ट की दूसरी पारी में श्रीलंका को जीत के लिए 476 रन चाहिए थे। वो 212 रन पर सिमट गई। नसीम ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पांच विकेट लिए। उन्हें वर्तमान में रफ्तार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। शाह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

Naseem shah wishing his mother could see him playing but I am sure she must be smiling from the heavens, what a blessed game 👏🏻 pic.twitter.com/XudvUJUaOB

सवाल जिस पर आंखें नम हुईं

एक पत्रकार ने नसीम से पूछा- आप यह पांच विकेट किसे समर्पित करना चाहेंगे। शाह ने कहा, “मैं चाहता था अपनी अम्मी के नाम करूं और वो मेरा मैच टीवी पर देखें। अब यह अब्बू को करूंगा।” इसके बाद नसीम का गला रुंध गया। पीसीबी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने पत्रकारों से सवाल रोकने की गुजारिश की। शाह को यही अधिकारी कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ ले गए। इस दौरान यह युवा तेज गेंदबाज आंसू पोंछता नजर आया।

Naseem Shah couldn't control his tears while remembering his late mother. Said he always wanted to dedicate his first 5-fer to his mother but she passed away just few days before his debut.



What an emotional story, Stay strong Naseem. #PakvSL pic.twitter.com/So5P7D2wMn