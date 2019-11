Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 03:14 PM IST

खेल डेस्क. श्रीलंका ने पाकिस्तान दौरे के लिए टेस्ट टीम घोषित कर दी। 16 सदस्यीय टीम की कमान दिमुथ करुणारत्ने को सौंपी गई है। एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांडीमल समेत वो तमाम खिलाड़ी दो टेस्ट खेलने पाकिस्तान जा रहे हैं जिन्होंने वहां पिछले महीने टी20 सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के कारण बैन किए गए ऑफ स्पिनर अकिला धनंजय की जगह तेज गेंदबाज कासुन रजिथा को मौका दिया गया है। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 11 जबकि दूसरा कराची में 19 दिसंबर से खेला जाएगा। 10 साल बाद कोई टीम पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी।

Test cricket returns to Pakistan after 10 years!



Sri Lanka will play two #WTC21 matches there next month. pic.twitter.com/G8xQgoyQVt