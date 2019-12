Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 12:52 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली। सोमवार को कराची टेस्ट के आखिरी दिन मेहमान टीम की पारी सिर्फ 212 रन पर सिमट गई। जीत के लिए उन्हें 476 रन बनाने थे। युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए। पाकिस्तान 10 साल बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज खेल रहा था। दूसरी पारी में शतक लगाने वाले ओपनर आबिद अली को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ दी सीरीज घोषित किया गया। पाकिस्तान की टीम 27 साल बाद घरेलू मैदान पर श्रीलंका से सीरीज जीतने में सफल रही। पिछली 1992 में 1-0 से हराया था।

पाकिस्तान को 13 साल बाद घरेलू मैदान पर टेस्ट में जीत मिली। पिछली बार उसने कराची में 2006 में खेले गए टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया था। श्रीलंका के खिलाफ रनों के लिहाज से उसकी दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले वह 1994 में कोलंबो में श्रीलंका को 301 रन से हरा चुका है।

गेंदबाजी में कमजोर साबित हुई मेहमान टीम

कराची टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को महज 191 रन पर समेट दिया। जवाब में मेहमान टीम ने 271 रन बनाए। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने कमर कसकर बैटिंग की। उसके शुरुआती चारों बल्लेबाजों ने शतक लगाए। शान मसूद ने 135, आबिद अली ने 174, कप्तान अजहर अली 118 और बाबर आजम ने नाबाद 100 रन बनाए। इस तरह मेजबान टीम ने दूसरी पारी 3 विकेट पर 555 रन बनाकर घोषित की। श्रीलंका को जीत के लिए 476 का लक्ष्य मिला।

नसीम शाह ने 5 और यासिर ने 2 विकेट लिए

जीत के लिए मेहमान टीम के सामने काफी बड़ा टारगेट था। इसके सामने वो बिखर गई। ओपनर फर्नांडो ने 102 रन बनाए। उनके अलावा विकेटकीपर निरोशन डिकेवेला ने 65 रन की पारी खेली। बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। खास बात ये है कि उसके पांच बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने पांच और यासिर शाह ने दो विकेट लिए। पाकिस्तान के युवा ओपनर आबिद अली को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।

🗓️ November 2019: Bowls a no-ball against Australia. Warner goes on to score 154.



🗓️ December 2019: Picks up five wickets in Karachi, giving 🇵🇰 victory in their first Test series at home in 10 years.



What a turnaround from the young Naseem Shah 🙌 pic.twitter.com/rTa2bh8lHB