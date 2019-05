खेल डेस्क. वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान के 4 विकेट गिर चुके हैं। मोहम्मद हफीज और कप्तान सरफराज अहमद क्रीज पर हैं। पाकिस्तान की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज इमाम-उल-हक, फख्र जमां, हैरिस सोहेल और बाबर आजम हैं।

इमाम 2 रन के निजी स्कोर पर शेल्डन कोट्रेल की गेंद पर विकेट के पीछे शाई होप के हाथों कैच आउट हुए। फख्र जमां 16 गेंद पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें आंद्रे रसेल ने बोल्ड किया। फख्र के आउट होने के समय पाकिस्तान के 5.5 ओवर में 35 रन बने थे। हैरिस सोहेल 8 रन के निजी स्कोर पर आंद्रे रसेल की गेंद पर विकेटकीपर होप के हाथों कैच आउट हुए। सोहेल का विकेट 10वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरा। उस समय पाकिस्तान के सिर्फ 45 रन ही बने थे। बाबर आजम 33 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए। ओसाने थॉमस की गेंद पर शाई होप ने उनका कैच पकड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 7 मैच में यह तीसरी बार है, जब बाबर आजम शतक नहीं लगा पाए हैं।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम में अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज शामिल हैं। हालांकि, आसिफ अली और शोएब मलिक आखिरी एकादश का हिस्सा नहीं बन पाए। वेस्टइंडीज के इविन लेविस और शानोन गैब्रिएल फिट नहीं हैं। फैबियान एलेन और केमार रोच भी प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किए गए हैं।

