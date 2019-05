खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में कैरेबियाई टीम के लिए क्रिस गेल ने शानदार बैटिंग करते हुए फिफ्टी लगाई। वे 34 बॉल पर 50 रन बनाकर आउट हुए। जो उनके करियर की 52वीं फिफ्टी रही। इस मैच के दौरान गेल ने तीन सिक्स भी लगाए, इसके साथ ही वे इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। अपना आखिरी वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे गेल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इन दिनों वनडे मैचों में उनका जो एवरेज है, उतना अच्छा एवरेज उनके करियर के दौरान कभी किसी एक साल में नहीं रहा।

94.80 के एवरेज से बना रहे रन

- क्रिस गेल के वनडे करियर की बात करें तो इस फॉर्मेट में उन्होंने अबतक 290 मैच खेले हैं, जिनमें 10,201 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका करियर एवरेज 38.20 रहा है। जबकि इस साल वे 94.8 के एवरेज से रन बना रहे हैं।

- साल 2019 में गेल ने अबतक 6 वनडे (5 इनिंग) खेले हैं, जिसमें उन्होंने 94.8 के एवरेज से 474 रन बनाए हैं। ये उनके वनडे करियर के किसी भी एक साल में अबतक का सबसे अच्छा एवरेज है और उनके करियर एवरेज के मुकाबले करीब दोगुना है।

- इससे पहले गेल ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस साल 2008 में दी थी, जब उन्होंने 52.66 के एवरेज से 14 मैचों (13 इनिंग) में 632 रन बनाए थे। इसके बाद के अगले 10 सालों में किसी भी साल उनका एवरेज 40 से ऊपर नहीं गया।

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैट्समैन बने

- पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस मैच में क्रिस गेल ने 3 सिक्स भी लगाए। जिसके बाद अब वे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैट्समैन भी बन गए हैं।

- मैच में तीसरा सिक्स लगाते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीकी बैट्समैन एबी डिविलियर्स का सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिविलियर्स ने वर्ल्ड कप करियर में 37 सिक्स लगाए थे।

