Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 03:12 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया की हार के बाद पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। आम अवाम की बात तो छोड़ें, पड़ोसी मुल्क की सेना भी न्यूजीलैंड की टीम और वहां की प्रधानमंत्री को जीत पर बधाईयां दे रही है। डीजी आईएसपीआर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को टैग करते हुए टीम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें बधाई दी। किवी टीम ने बुधवार रात पहले सेमीफाइनल में अंतिम क्षणों में टीम इंडिया को 18 रन से हरा दिया था। तेज गेंदबाज मैट हेनरी को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था।

टीम भावना की तारीफ

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर (डीजी आईएसपीआर) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में न्यूजीलैंड को जीत की बधाई दी। गफूर ने इस ट्वीट में कहा- न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जीत की बधाई। आपने एक शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह आपकी टीम और खेल भावना के साथ ही देश के तौर पर नैतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। खास बात ये है कि सेना के प्रवक्ता ने लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गईं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को भी टैग किया। इस दौरान उन्होंने हैशटैग सरप्राइज बाय न्यूजीलैंड का इस्तेमाल भी किया।

जीत से 18 रन दूर रह गई थी टीम इंडिया

मंगलवार के बाद बुधवार को भी पहला सेमीफाइनल खेला गया था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 239 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया लक्ष्य से सिर्फ 18 रन पीछे रह गई। मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती ओवरों में बेहतरीन तेज गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल को चलता कर दिया। रविंद्र जडेजा और धोनी ने काफी कोशिश की लेकिन धोनी के रन आउट होते ही मैच भी खत्म हो गया।

Team India is eliminated. This is what they get for purposely not beating England earlier in the tournament and preventing Team Pakistan from reaching semi-finals.



To the fans of Cricket Team Pakistan:



Let the celebrations begin! — feeling happy