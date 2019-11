Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 03:06 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद के घरेलू क्रिकेट के एक मैच में बॉल टैम्परिंग करते पाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इस घटना की पुष्टि की है। पीसीबी के मुताबिक, शहजाद पर नियमों के हिसाब कार्रवाई की जाएगी। शहजाद को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पाकिस्तान की टी20 और टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई है। घटना गुरुवार को सेंट्रल पंजाब और सिंध के मुकाबले के दौरान हुई। शहजाद सेंट्रल पंजाब टीम के कप्तान भी हैं। अनुशासनहीनता के मामले में शहजाद पहले भी बैन किए जा चुके हैं। डोपिंग टेस्ट में वो एक बार पॉजिटिव पाए गए थे।

पीसीबी ने क्या कहा?

शहजाद को जैसे ही बॉल की शक्ल बिगाड़ते हुए कैमरों ने कैद किया तो यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद पीसीबी के मीडिया विंग ने ट्वीट किया। इसमें कहा गया, “सेंट्रल पंजाब के कप्तान अहमद शहजाद पर गेंद की शक्ल बिगाड़ने का आरोप है। उन पर कार्रवाई का फैसला शुक्रवार को किया जा सकता है।” सिंध की टीम जब पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी, तब अहमद मिडऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गेंद का शेप बिगाड़ने की कोशिश की। विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने भी शहजाद की इस हरकत पर ऐतराज जताया। मैच रेफरी नदीम अरशद ने शहजाद को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने शहजाद से कई सवाल पूछे। इसके बाद पीसीबी ने ट्वीट कर घटना की पुष्टि की।

Central Punjab captain Ahmed Shehzad has been charged for changing the condition of the ball as per the non-identification process. Decision tomorrow.