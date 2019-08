Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 01:36 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली आज दुबई में सामिया आरजू से शादी करने जा रहे हैं। सामिया मूल रूप से भारत के हरियाणा की रहने वाली हैं। लेकिन, फिलहाल वो पैरेंट्स के साथ दुबई में रहती हैं। उनके कुछ परिजन दिल्ली में भी रहते हैं। सामिया और हसन ने शादी के पहले प्री वेडिंग फोटो शूट कराया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सामिया एक एयरलाइन कंपनी में इंजीनियर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ट्रेनिंग कैम्प में व्यस्त है। सिर्फ लेग स्पिनर शादाब खान इस निकाह में शामिल होंगे। हसन अली संभवत: अगले महीने पाकिस्तान में शादी की दावत देंगे।

इस बार तस्वीर सच्ची

हसन अली और सामिया की शादी की खबरें पहली बार पिछले महीने सामने आईं थीं। उस दौरान हसन ने खुद मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि सामिया की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, वो फर्जी हैं यानी उनकी होने वाली पत्नी की नहीं हैं। अब प्री वेडिंग के कुछ फोटोग्राफ सामने आए हैं। इनमें हसन और सामिया नजर आ रहे हैं। यह फोटो शूट दुबई की कुछ फेमस लोकेशंस जैसे जुमैरा बोर्ड वॉक, अटलांटिस, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब पर किया गया है।

हसन ने ट्वीट भी किया

सोमवार रात हसन अली ने एक ट्वीट किया। इसमें वो हरे रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “बैचलर के तौर पर आखिरी रात।” सामिया के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन खुद हसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी भावी पत्नी को क्रिकेट में न तो दिलचस्पी है और न उन्हें इस खेल के बारे में कोई जानकारी है। ‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, हसन और सामिया की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पिछले साल दुबई में ही हुई थी। इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अब तक 9 टेस्ट और 53 वनडे खेले हैं।

Last night as a bachelor..!🤣🤣 looking forward 😝 pic.twitter.com/0TDKuYRkZm