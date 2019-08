Dainik Bhaskar Aug 22, 2019, 12:33 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की पत्नी सामिया आरजू के मुताबिक, वो क्रिकेट की फैन नहीं हैं। दुबई में 20 अगस्त को उनका निकाह हसन से हुआ। शादी की व्यस्तता के बाद मीडिया से बातचीत में सामिया ने कहा- पहले क्रिकेट नहीं देखा। अब जब भी वक्त मिलेगा तो जरूर देखना चाहूंगी। सामिया मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। हालांकि, कई साल से उनका परिवार दिल्ली में रह रहा है। फिलहाल, वो पैरेंट्स के साथ दुबई में हैं।

क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी

शादी के पहले हसन अली ने खुद कहा था कि उनकी पत्नी को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उनको इसकी समझ है। मंगलवार को दुबई में शादी के बाद पहली बार हसन की पत्नी ने मीडिया से थोड़ी बातचीत की। इस दौरान उनके पिता भी मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में सामिया ने कहा, “जब से हसन से मुलाकात हुई है, तब से थोड़ा-थोड़ा क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है। इसके पहले कभी यह खेल नहीं देखा। मैं सिर्फ हसन को खेलते देखना पसंद करती हूं और इन पर ही फोकस रखना चाहती हूं।”

"Since I met him, I have started watching and he's the only one I am watching."

Samiya Arzoo - wife of speedster @RealHa55an while commenting on cricket.#ViralVideo #HassanWedsSamiya #Wedding pic.twitter.com/AXr8k4II9P